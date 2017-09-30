Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Регбист сборной ЮАР едва не лишился руки, погладив льва

Скотт Болдуин неудачно поиграл со львом

  • 30.09.2017 10:45
  • 366 просмотров
  • 1 комментария
Метки
Getty Images
© Getty Images

Регбист сборной ЮАР Скотт Болдуин едва не решился руки, во время прогулки со своей командой по зоопарку.

Спортсмен решил погладить льва через решетку, но зверь не принял таких заигрываний и цапнул Болдуина за руку.

Источник — Sport.ua

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Комментарии
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.