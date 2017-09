Регбист сборной ЮАР едва не лишился руки, погладив льва

Регбист сборной ЮАР Скотт Болдуин едва не решился руки, во время прогулки со своей командой по зоопарку.

Спортсмен решил погладить льва через решетку, но зверь не принял таких заигрываний и цапнул Болдуина за руку.

Struggling to get over quite how daft Scott Baldwin is pic.twitter.com/27w3ZnSQn5