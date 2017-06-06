Команда Ярославского обыграла Днепр со счетом 109:0

В матче четвёртого тура чемпионата Украины в Восточной группе харьковский «Олимп» принимал на основном поле стадиона Харьковского тракторного завода команду «Днепр» из одноимённого города и разгромил его – 109:0.

Начало матча было намечено на 13.00, но его пришлось сместить более чем на час из-за того, что гости добирались в Харьков на рейсовом автобусе, а по прибытии на автовокзал спустились в метро, чтобы добраться до стадиона. «Олимп» и бригада судей были предупреждены об опоздании «Днепра» заранее, поэтому терпеливо ожидали днепрян. Лишь в 13.55 гости вышли на разминку, а стартовый свисток арбитра Игоря Подситкова прозвучал лишь в 14.20.

Однако данное обстоятельство ничуть не отразилось на игре харьковчан. Выйдя на поле без семи ведущих игроков, в том числе и без своего лучшего бомбардира Олега Косарева, отправившегося вместе с ещё тремя партнёрами в сборную Украины по регби-7, «олимповцы» полностью контролировали ход поединка на всём его протяжении. И каждое очередное приземление «дыни» в «городе» «Днепра» воспринималось зрителями, собравшимися на трибуне, как само собой разумеющееся. Первую в матче попытку Сергей Черняченко сделал уже на 30-й секунде, к перерыву счёт перевалил за полсотни, а в итоге «Олимп» в третий раз в нынешнем чемпионате превзошёл сотенный рубеж. В отсутствие Олега Косарева роль бьющего исполнял Александр Любый. Он и стал самым результативным игроком в матче, сделав одну попытку и точно исполнив 12 реализаций, что вылилось в 29 игровых очков. Поддержали лидера и партнёры: Сергей Черняченко и Александр Маршуба расписались в «зачётке» «Днепра» по три раза, а Сергей Куценко и Дмитрий Матвейчук – по два раза.

Набрав в четырёх матчах 20 очков из 20 возможных при феноменальной разности игровых очков 460-6, клуб Александра Ярославского после первого круга является безоговорочным лидером Восточной группы. Следующий, пятый тур харьковчане пропускают, а 25 июня в матче шестого тура сыграют в Кривом Роге с местным «Горняком – ПАО КЖРК».

Комментарий главного тренера РК «Олимп» Валерия Кочанова:

- Сегодня мы играли экспериментальным составом. Отсутствовали четверо игроков, вызванные в сборную Украины по регби-7, и трое травмированных. Тем не менее, сыграли легко, позитивно, было нормальное сопротивление. Мы больше дали поиграть молодёжи, и никто грубых ошибок не совершил. Сейчас в тренировочном процессе нам помогает Вадим Колышкин, и это позитивно сказывается на подготовке молодых регбистов. А будут они больше играть – будет у них и лучше получаться.

4 июня. Харьков. Стадион ХТЗ. Чемпионат Украины. Восточная группа. Матч 4-го тура.

«Олимп» - «Днепр» (Днепр) - 109:0 (52:0)

Бонусы – 1:0

Арбитр: Игорь Подситков (Харьков)

Попытки: Черняченко (1, 23, 54), Куценко (6, 65), Кравченко (13), Сериков (16), Любый (29), Маршуба (35, 42, 48), Матвейчук (37, 59), Кучин (46), Мизяк (51), Мишинёв (67), Гурылёв (73) — нет

Реализации: Любый (13, 16, 23, 29, 35, 37, 42, 46, 48, 54, 67, 73) — нет

Штрафные: нет — нет

«Дроп-голы»: нет – нет