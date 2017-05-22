Регбисты Ярославского принесли Харькову очередное чемпионство

Победив в третьем заключительном туре на поле родного стадиона ХТЗ чемпионата Украины по регби-7 в Суперлиге, харьковский «Олимп» в восьмой раз в истории и в седьмой раз подряд завоевал звание чемпиона Украины в этой олимпийской дисциплине.

Харьковчане в очередной раз продемонстрировали силу, мужество и волю к победе одолев на своем пути всех соперников, тем самым завоевав очередной титул чемпиона.





К слову, к заключительному туру два лидера – «Олимп» и «Evolution7s» из Хмельницкого – подошли с одинаковым количеством зачётных очков (по 17). Харьковчане выиграли первый тур в Киеве, а хмельнитчане победили во втором во Львове. Поскольку одна из девяти команд-участниц – РК «Ровно» - ДЮСШ-4 – перед последним туром снялась с розыгрыша, организаторы на групповом этапе решили поделить оставшиеся 8 команд не на три группы, а на две. И если в прошлых розыгрышах, харьковчане становились чемпионами де-факто уже по окончанию второго тура, то в этом году интрига держалась аж до финального матча в Харькове.

На протяжении всего третьего тура харьковчане выглядели уверенно и обыграли всех своих соперников с крупным счётом. А вот шедший после двух туров на третьем месте львовский «Сокол» сумел выиграть лишь одну встречу, да и ту – без бонусного очка, и оказался в группе на последнем четвёртом месте.

Этот провал и лишил львовян медалей. Выиграв с огромным трудом в стыковом поединке за 7-8-е места у харьковского «Тех-А-Са» - 12:7, прикарпатские регбисты стали в чемпионате четвёртыми, пропустив на бронзовую ступень пьедестала почёта столичных политехников.

Но главным событием дня стал финальный поединок между «Олимпом» и «Evolution7s». Соперники не хотели ни в чём уступать друг другу, и судьбу матч и золотых чемпионских медалей решила одна единственная попытка. На 6-й минуте Максим Чураев сумел вырваться из рук защитника хмельнитчан и, промчав по левому краю, приземлил овальный мяч в «городе» соперника – 5:0 «Олимп» - снова чемпион!

После встречи тренер «Олимпа» по регби-7 Вадим Колышкин отметил:

- Для нас весь чемпионат прошёл с неким напряжением. Сегодняшний тур тоже не стал исключением – ведь итоговый счет 5:0 говорит об этом. Несмотря на отсутствие ключевых игроков из-за травм, мы были сильнее и сегодня заслуженно празднуем победу. Сейчас много команд испытывают проблемы с финансированием и снимаются с соревнований. Мы же, благодаря поддержке Александра Ярославского, сосредоточены только на тренировочном процессе и делаем всё для того, чтобы пополнять коллекцию трофеев.







Регби-7. Чемпионат Украины. Мужчины. Суперлига. 3-й тур.

21 мая. Харьков. Стадион ХТЗ (основное поле). 8 команд. Главный судья – Владислав Калитенко (Киев).

Группа А. «Evolution7s» (Хмельницкий), сборная Киевской области – «Политехник-Россомахи» (Киев), «Легион-XIII-ШВСМ» (Харьков), «Тех-А-С» (Харьков).

Группа Б. «Олимп» (Харьков), «Сокол» (Львов), «Ребелс» (Киев), «Горняк-ПАО КЖРК» (Кривой Рог).

Команда РК «Ровно» - ДЮСШ-4 (Ровно) снялась с турнира.



Групповой этап.

Группа А.

«Evolution7s» - «Тех-А-С» - 29:0 (12:0), бонусы – 1:0.

Сборная Киевской области – «Политехник-Россомахи» - «Легион-XIII-ШВСМ» - 26:12 (12:0), бонусы – 1:0.

Сборная Киевской области – «Политехник-Россомахи» - «Evolution7s» - 7:40 (0:26), бонусы – 0:1.

«Легион-XIII-ШВСМ» - «Тех-А-С» - 21:0 (21:0), бонусы – 0:0.

«Evolution7s» - «Легион-XIII-ШВСМ» - 36:12 (26:0), бонусы – 1:0.

Сборная Киевской области – «Политехник-Россомахи» - «Тех-А-С» - 19:19 (0:14), бонусы – 0:0.

1. «Evolution7s» - 15 очков (разность игровых очков 105-19). 2. Сборная Киевской области – «Политехник-Россомахи» - 7 (52-71). 3. «Легион-XIII-ШВСМ» - 4 (45-62). 4. «Тех-А-С» - 2 (19-69).

Группа Б.

«Олимп» - «Горняк-ПАО КЖРК» - 42:0 (21:0), бонусы – 1:0.

«Ребелс» - «Сокол» - 7:10 (7:5), бонусы – 1:0.

«Олимп» - «Сокол» - 54:0 (35:0), бонусы – 1:0.

«Ребелс» - «Горняк-ПАО КЖРК» - 17:12 (7:5), бонусы – 0:1.

«Ребелс» - «Олимп» - 0:45 (0:24), бонусы – 0:1.

«Сокол» - «Горняк-ПАО КЖРК» - 5:15 (0:10), бонусы – 0:0.

1. «Олимп» - 15 (141-0). 2. «Ребелс» - 5 (24-67). 3. «Горняк-ПАО КЖРК» - 5 (27-59). 4. «Сокол» - 4 (15-76).

Примечание. «Ребелс» расположился в турнирной таблице выше «Горняка-ПАО КЖРК» по результату встречи между собой.

Стыковые матчи.

За 7-8-е места. «Тех-А-С» - «Сокол» - 7:12 (0:7).

За 5-6-е места. «Легион-XIII-ШВСМ» - «Горняк-ПАО КЖРК» - 33:0 (14:0).

За 3-4-е места. Сборная Киевской области – «Политехник-Россомахи» - «Ребелс» - 14:12 (7:5).

За 1-2-е места. «Evolution7s» - «Олимп» - 0:5 (0:5). Попытка: Чураев (6).



Итоговое положение в 3-м туре (по количеству зачётных очков у команд):

1. «Олимп» - 9. 2. «Evolution7s» - 8. 3. Сборная Киевской области – «Политехник-Россомахи» - 7. 4. «Ребелс» - 6. 5. «Легион-XIII-ШВСМ» - 5. 6. «Горняк-ПАО КЖРК» - 4. 7. «Сокол» - 3. 8. «Тех-А-С» - 2. 9. РК «Ровно» - ДЮСШ-4 - 0.



Итоговое положение команд в чемпионате после трёх туров (по количеству зачётных очков):

1. «Олимп» - 26. 2. «Evolution7s» - 25. 3. Сборная Киевской области – «Политехник-Россомахи» - 20. 4. «Сокол» - 16. 5. «Легион-XIII-ШВСМ» - 15. 6. «Ребелс» - 14. 7. «Горняк-ПАО КЖРК» - 10. 8. «Тех-А-С» - 5. 9. РК «Ровно» - ДЮСШ-4 - 3.