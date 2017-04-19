Чемпіонат України з регбі-7 серед жіночих команд стартує в суботу

У суботу, 22 квітня, розпочинається національна першість з регбі-7 серед жіночих команд Суперліги.

Жіночий чемпіонат в Суперлізі пройде чотирма турами за участю чотирьох команд: «Отрада» (Одеса), ХТЗ-«Олімп» (Харків), «Авіатор» (Київ) і «Леви» (Львів).

Саме ці команди розіграють найвищі нагороди національної першості в такі терміни:

1 тур – 22 квітня, Одеса

2 тур – 20 травня, Львів

3 тур – 20 липня, Харків

4 тур – 30 вересня, Київ

Сформовано також склад учасників національної жіночої першості у Вищій лізі, де змагатимуться шість команд: «Білі Ангели-Анатра» (Одеса), «Універ-ТНЕУ» (Тернопіль, «Корзо» (Ужгород), ДЮСШ (Кременець, Тернопільська область), ДЮСШ-2–ФТЛ (Івано-Франківськ), МДУ (Мукачеве).

Змагання у Вищій лізі з жіночого регбі-7 відбуватимуться в такі терміни:

1 тур – 22 квітня, Кременець

2 тур – 20 травня, Львів

3 тур – 1 липня, Івано-Франківськ

4 тур – 23 вересня, Тернопіль

Наостанок повідомимо, що жіночий Кубок України з регбі-7 2-17 року відбудеться 14 жовтня в Хмельницькому.