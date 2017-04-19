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Чемпіонат України з регбі-7 серед жіночих команд стартує в суботу

В Суперлізі та Вищій лізі братимуть участь по чотири команди

  • 19.04.2017 16:55
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У суботу, 22 квітня, розпочинається національна першість з регбі-7 серед жіночих команд Суперліги.
 
Жіночий чемпіонат в Суперлізі пройде чотирма турами за участю чотирьох команд: «Отрада» (Одеса), ХТЗ-«Олімп» (Харків), «Авіатор» (Київ) і «Леви» (Львів).
 
Саме ці команди розіграють найвищі нагороди національної першості в такі терміни:
 
1 тур – 22 квітня, Одеса
2 тур – 20 травня, Львів
3 тур – 20 липня, Харків
4 тур – 30 вересня, Київ
 
Сформовано також склад учасників національної жіночої першості у Вищій лізі, де змагатимуться шість команд: «Білі Ангели-Анатра» (Одеса), «Універ-ТНЕУ» (Тернопіль, «Корзо» (Ужгород), ДЮСШ (Кременець, Тернопільська область), ДЮСШ-2–ФТЛ (Івано-Франківськ), МДУ (Мукачеве).
 
Змагання у Вищій лізі з жіночого регбі-7 відбуватимуться в такі терміни:
 
1 тур – 22 квітня, Кременець
2 тур – 20 травня, Львів
3 тур – 1 липня, Івано-Франківськ
4 тур – 23 вересня, Тернопіль
 
Наостанок повідомимо, що жіночий Кубок України з регбі-7 2-17 року відбудеться 14 жовтня в Хмельницькому. 

Источник — Галичина Спортивна

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