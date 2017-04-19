Чемпіонат України з регбі-7 серед жіночих команд стартує в суботу

У суботу, 22 квітня, розпочинається національна першість з регбі-7 серед жіночих команд Суперліги.
Жіночий чемпіонат в Суперлізі пройде чотирма турами за участю чотирьох команд: «Отрада» (Одеса), ХТЗ-«Олімп» (Харків), «Авіатор» (Київ) і «Леви» (Львів).
Саме ці команди розіграють найвищі нагороди національної першості в такі терміни:
1 тур – 22 квітня, Одеса
2 тур – 20 травня, Львів
3 тур – 20 липня, Харків
4 тур – 30 вересня, Київ
Сформовано також склад учасників національної жіночої першості у Вищій лізі, де змагатимуться шість команд: «Білі Ангели-Анатра» (Одеса), «Універ-ТНЕУ» (Тернопіль, «Корзо» (Ужгород), ДЮСШ (Кременець, Тернопільська область), ДЮСШ-2–ФТЛ (Івано-Франківськ), МДУ (Мукачеве).
Змагання у Вищій лізі з жіночого регбі-7 відбуватимуться в такі терміни:
1 тур – 22 квітня, Кременець
2 тур – 20 травня, Львів
3 тур – 1 липня, Івано-Франківськ
4 тур – 23 вересня, Тернопіль
Наостанок повідомимо, що жіночий Кубок України з регбі-7 2-17 року відбудеться 14 жовтня в Хмельницькому.
Источник — Галичина Спортивна
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.