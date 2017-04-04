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Новозеландские регбисты отработали захваты на прохожих

Игроки сборной Новой Зеландии снялись в необычной рекламе страховой компании

  • 04.04.2017 07:53
  • 262 просмотров
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allblacks.com
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Игроки национальной сборной Новой Зеландии по регби стали героями ролика, в котором они нападают на ничего не подозревающих жителей Токио, применяя захваты, броски и даже попадая мячом в головы людей.

Позже становится ясно, что регбисты таким образом спасали обывателей от неприятностей – автокатастроф, падений предметов, пожаров. Видео было снято в качестве рекламы страховой компании AIG.

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