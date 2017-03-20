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Команда Ярославского обыграла сборную Израиля

Харьковский «Олимп» продолжает подготовку к сезону

  • 20.03.2017 12:27
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Команда Ярославского обыграла сборную Израиля
Харьковский регбийный клуб «Олимп», проводя свой учебно-тренировочный сбор в Израиле, принял участие в турнире, где соперниками подопечных Вадима Колышкина были два состава сборной Израиля по регби-7.
 
- Сейчас подготовка в Украине затруднена в связи с погодными условиями и отсутствием полей. Потому поездка в Израиль позволила осуществить полноценную подготовку к предстоящему чемпионату и провести отличный турнир против двух составов сборной Израиля, – подчеркнул тренер «Олимпа» Вадим Колышкин.
 
Семикратный чемпион Украины по регби-7 с первых минут навязал борьбу сопернику и контролировал события на поле на протяжении всего матча. Во второй встрече харьковчане без особых проблем одолели соперника со счетом 21:12 и заняли первое место в турнире.
 
- Несмотря на то, что матчи не были официальными, на поле ребята отдавались по полной. Борьба велась на каждом участке поля, что позволило нашим регбистам получить необходимую игровую практику. С учетом того, что основной костяк сборной Украины по регби-7 состоит из игроков нашей команды, поездка на этот учебный сбор была очень важна для нас. Мы благодарны нашему президенту Александру Ярославскому, который делает все для того, чтобы мы могли работать в хороших условиях и достигать еще больших спортивных результатов, – прокомментировал главный тренер клуба Валерий Кочанов.
 
Следует отметить, что уже в понедельник «Олимп» вернется в Харьков, где продолжит подготовку к приближающемуся старту чемпионата Украины, который намечен на середину апреля.

Источник — Sport.ua

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