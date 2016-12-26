Регбийный клуб Олимп пообщался со своими поклонниками

© РК Олимп

Накануне Нового 2017 года регбийный клуб «Олимп» организовал встречу с болельщиками, в которой приняли участие многие знаменитые игроки, тренеры а также представители менеджмента. «Рандеву» состоялось в одном из крупнейших торговых центров Украины - ТРК «Караван». Поклонники команды получили отличную возможность пообщаться со своими кумирами вживую, сфотографироваться на память, взять автографы. А для малышей, которые пришли на встречу вместе со своими родителями, Дед Мороз и РК «Олимп» подготовили различные подарки с символикой клуба.

На мероприятии собралось более 250 поклонников харьковского клуба. Справедливости ради стоит отметить, что именно «Олимпу» принадлежит основная заслуга в популяризации регби у нас в стране. Харьковчане уже много лет радуют болельщиков своими победами. Cерьезным стимулом для «олимпийцев» стало назначение в 2005 году Валерия Кочанова на должность главного тренера. В том же 2005-м «Олимп» получил еще один подарок судьбы - в лице бизнесмена Александра Ярославского, который стал президентом и спонсором клуба. Надежный финансовый тыл, блестящая тренерская база, талантливые и целеустремленные спортсмены - все эти немаловажные составляющие сыграли свою роль. За последние 11 лет команда собрала самую внушительную коллекцию высших наград в истории украинского регби.

О «свежих» победах речь шла и на встрече с болельщиками. Представители клуба подвели итоги уходящего года, в котором «олимпийцы» стали чемпионами, а также обладателями Кубка Украины по регби-15 и регби-7. Просмотр видеоролика с фрагментами игр команды сопровождался аплодисментами присутствующих.

«Сегодняшнее мероприятие в очередной раз доказало, что всю титаническую работу, которую мы проделываем каждый день для достижения самых высоких результатов, мы делаем не зря, - подчеркнул главный тренер клуба Валерий Кочанов. - Встреча удалась, спасибо организаторам, спасибо нашему другу Александру Ярославскому. Очень порадовало, что так много людей пришли увидеться с нами. Радует также то, что многие дети после мероприятия изъявили желания заниматься в нашей детской школе, заниматься таким видом спорта как регби».

Источник — Sport.ua

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